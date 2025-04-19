Aile Yılı'nda veliler ve öğrenciler kitap okudu

Gümüşhane'de 2025 Aile Yılı kapsamında "Ailemle Okuyorum" etkinliği düzenlendi.

Gümüşhane'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle "Ailemle Okuyorum" etkinliği gerçekleştirildi. Kültür Merkezi'nin Şube Kütüphanesi ve Masal Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar, veliler ve kurum çalışanları katıldı.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte veliler ve çocukları birlikte kitap okuyarak verimli bir gün geçirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara Masal Atölyesi'nde hikayeler okundu.