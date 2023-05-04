Ailece Instagram’dan dolandırıcılık yapmışlardı. Haklarında karar çıktı

Kocaeli'de Instagram sayfası üzerinden kredi verme vaadiyle farklı şehirlerden 5 kişiyi dolandıran aile ve komşularının da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Önceki duruşmada dolandırıcılık yapmak için Instagram sayfası satın aldıklarını itiraf eden 3 tutuklu sanık, bu duruşmada ise pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ailece Instagram’dan dolandırıcılık yapmışlardı. Haklarında karar çıktı

DHA’nın haberine göre, polis ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde "Kredinizz_kesin", "Kredinizz_garanti", "Kredici_fatmanur", "Senetleparam01", "Gözdedmrkrediniz" isimli Instagram hesapları üzerinden dolandırıcıların kredi reklamları ve internet sitesi linki yayınladıklarını tespit etti. Yapılan incelemelerde linke tıklayan mağdurların kimlik ve iletişim bilgilerini alan dolandırıcıların onları arayarak, kendilerini müşteri temsilcisi ve kredi danışmanı olarak tanıttığı, kısa vadede kredi vereceklerini söyleyip, danışmanlık hizmeti, dosya masrafı, işlem veya kredi tahsis ücreti gibi sebeplerle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Bu dolandırıcılık yöntemine inanan Antalya, Bursa, Giresun ve Balıkesir'de yaşayan 5 vatandaş, verilen IBAN numarasına toplam 14 bin TL yatırdı. Polis ekipleri, 25 Ağustos 2022 tarihinde Kocaeli’de yaşayan E.D.'yi (52), kızı E.D.'yi (18), kardeşi A.D.’yi (47), yeğenleri S.D. (26) ile B.B.’yi (30), komşuları G.U. (27) ile O.A.’yı (26) ve İzmir’de yaşayan R.K.'yi (30) gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.D. (18), O.A., B.B., G.U. ile R.K. bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

"500 TL’YE SATTIĞIM BİR INSTAGRAM HESABI YÜZÜNDEN 9 AYDIR TUTUKLUYUM"

Sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.D., A.D., S.D. tutuksuz sanıklar E.D., G.U. ve taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmada dolandırıcılık yapmak için Instagram sayfası satın aldıklarını itiraf eden A.D. ile E.D., bu duruşmada ise pişman olduklarını söyleyerek, tahliyelerini istedi. S.D. ise "500 TL’ye sattığım bir Instagram hesabı yüzünden 9 aydır tutukluyum. Çok mağdurum, tahliyemi istiyorum" dedi.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Sanıkların tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Duruşma, G.U.’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için ertelendi.

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