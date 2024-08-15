Ailede alacak verecek kavgası çıktı: Hem tekne hem otobüsü kundakladı

İlk belirlemelere göre, her iki yangının da kundaklama sonucu çıktığı düşünülürken, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı anlaşıldı. Cide'de park halindeki otobüste başlayan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin etkin çalışmasıyla söndürüldü.

Aynı zamanda, Cide Limanı'nda demirli tekne de alevlere teslim oldu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, itfaiye ekipleri hemen harekete geçerek yangını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemeler neticesinde, yangınların E.A. isimli şahıs tarafından çıkarıldığı belirlendi. Ailevi meselelerden kaynaklanan bir alacak verecek meselesi nedeniyle harekete geçtiği düşünülen şüpheli şahıs, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusu sürüyor.