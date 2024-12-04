Ailelere kot pantolonların çakmaklık cebi için uyarı

Çankırı Valiliği Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında sunum yapıldı. Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, Belediye Başkan Vekili Fatih Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir ve çok sayıda kamu yetkilisi ile vatandaş katıldı.

Program kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne”, Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından “Ergenlik Dönemi ve Bağımlılıktan Korunma Yolları” konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise güvenli ve bilinçli internet kullanımı üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

“ÇOCUKLARINIZIN CEPLERİNİ KONTROL EDİN”

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Sevinç, ailelere yönelik sunumunda çocukların uyuşturucudan korunması için dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Sevinç, çocukların ceplerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Çocuğunuz eve gelince onu kapıda karşılayın, sarılarak üzerinin kokusuna bakın. Parfüm ya da sigara kokuları hissetmeye çalışın. Çocuğunuz kıyafetlerini çıkardığında ceplerini kontrol edin. Özellikle kot pantolonların çakmaklık cepleri, uyuşturucu madde saklamak için ideal yerlerden biri. Ayrıca ayakkabı içi, keçe altları gibi yerlere de dikkat etmek gerekiyor.”

Madde kullanımının çeşitli fiziksel, psikolojik ve sosyal belirtileri olduğunu ifade eden Sevinç, aileleri bu belirtileri gözlemleme konusunda uyardı.

Fiziksel belirtiler: Ağızda yaralar, diş çürümeleri, iğne izleri, morluklar, göz kızarıklığı, terleme ve titreme.

Psikolojik belirtiler: Uykusuzluk, motivasyon eksikliği, hayal görme, ani duygusal değişimler.

Sosyal belirtiler: Aileden uzaklaşma, kaba sözler, evden para ya da değerli eşyaların kaybolması.

Sevinç, bağımlılık yapan maddelere ulaşma çabasıyla çocukların gasp, hırsızlık ve yankesicilik gibi suçlara karışabileceğine dikkat çekti.