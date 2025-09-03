Aileleri zora sokan durum: Okul çantası 10 bin liraya doluyor!

Okulların 8 Eylül Pazartesi günü açılacak olması, 1 Eylül'de başlayan uyum haftasıyla birlikte alışveriş trafiğini artırdı. Samsun'da kırtasiye esnafı, velilerin ekonomik şartlar nedeniyle artık daha kısıtlı alışveriş yaptığını dile getirdi.

Samsun'da 10 yıldır kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren esnaf Sait Nuri Çetinkaya, özellikle zincir marketlerin küçük esnafı zorladığını belirtti. Çetinkaya, "Anaokullarının açılmasıyla birlikte işlerimiz biraz hareketlendi ama zincir marketlerin satışlarıyla mücadele etmek zor oluyor çünkü fiyat anlamında rekabet edemiyoruz. Yine de velilerimiz bizi tercih ediyor." dedi.

Velilerin ekonomik sıkıntılarının alışverişe doğrudan yansıdığını ifade eden Çetinkaya, "Eskiden kalemler düzineyle, silgiler paket halinde alınırdı. Şimdi veliler tane hesabıyla alışveriş yapıyor. Aslında ürün fiyatlarında büyük bir artış yok. Geçen yıl 10 lira olan ürün bu yıl yaklaşık 13 lira. Ancak asıl sorun velilerin alım gücünün düşmesi" diye konuştu.

Kırtasiye masraflarının ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Çetinkaya, "Okul kıyafeti hariç bir çocuğun çanta ve kırtasiye masrafı ortalama 10 bin lirayı buluyor. Marka tercihlerine göre bu rakam 7 bin 500 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak pahalı ürün kaliteli anlamına gelmez. Markalı ürünler genelde pahalı oluyor ama fiyat kaliteyi belirlemez" ifadelerini kullandı.