Ailelerin çatışması 2 can aldı

Kaynak: İHA

İki aile arasında Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ekinler Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iki aile arasında henüz tespit edilemeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda Mustafa Keskin ve Numan Kotan yaşamını yitirirken, Murat K. ve Emre K. yaralandı.

Olaya karıştığı iddia edilen kişiler bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine alanına sağlık ve jandarma birimleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla sağlık kuruluşuna nakledilirken, Murat K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Jandarma görevlileri çevreyi kontrol altına alarak sıkı güvenlik önlemleri alırken, firari şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

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