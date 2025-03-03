Ailesi haber alamıyordu... Üniversiteli genç kızdan acı haber!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ailesi haber alamıyordu... Üniversiteli genç kızdan acı haber!

Manisa’da üniversite eğitimi alan 24 yaşındaki Gizem Aslan’dan haber alamayan yakınları ekiplere başvurdu. Gerçek evlerine gittiklerinde belli oldu. Aslan’ın kaldığı evde cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Manisa Kırkağaç ilçesi Tevfikiye Mahallesi 74. Sokak’ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 24 yaşındaki Gizem Aslan’dan yakınları haber alamayınca polis ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine ekipler, Gizem Aslan’ın evine gittiklerinde cansız bedenini buldular.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Genç kızın iple yaşamına son verdiği değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi, Karamürsel’deki Kayacık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

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