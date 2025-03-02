Ailesi iftara giden alkolü adam evini yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ailesi iftara giden alkolü adam evini yaktı

Samsun'da ailesi iftara giden alkollü şahıs, evini ateşe verip yaktı.

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde saat 22.15 sularında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre , eşi ve çocukları kızına iftara gittiği öğrenilen H.İ.İ. adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı.

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Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Alkollü H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alındı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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