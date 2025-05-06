Ailesi kızlarının hareketlerinden şüphelendi! Mesajlar gerçeği ortaya çıkardı...

Kaynak: İHA
Ailesi kızlarının hareketlerinden şüphelendi! Mesajlar gerçeği ortaya çıkardı...

Tokat’ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.E.Ş.’nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi.

CİNSEL SALDIRI ŞÜPHESİ

Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti.

Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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