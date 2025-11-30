Adana’da 26 yıllık biyoloji öğretmeni, 3 çocuk babası Yalçın Keklik, forex piyasasının kaldıraç işlemlerinde hayatını kararttı. Yaklaşık 2 milyon TL’sini bir gecede buharlaştıran Keklik, açığı kapatmak için girdiği tefecilerin elinde şu anda 4 milyon liraya yakın borç batağında.

HERŞEYİMİ KAYBETTİM TEFECİLER PEŞİMDE

Eşi ve üç çocuğu tarafından terk edilen, evinden kovulan Keklik, gözyaşları içinde şunları anlattı:“Forex bir kumar makinesidir, kimse dokunmasın. Ben 26 yıllık öğretmenim, aileme yıllarca yalan söyledim. Borçla borç kapattım, her şeyi forex’te kazanırım umuduyla yatırdım ve hepsini kaybettim. Şu an 4 milyona yakın borcum var. Tefeciler her gün arıyor, ‘Aileni biliyoruz, borcunu ödemezsen gerekeni yaparız’ diyorlar. Çocuklarım bile ‘Keşke ölse de kurtulsak’ diyor. Ben bittim, rezil oldum.”

ELİNDE KARTON PANKARTLA SOKAKLARDA

Çaresiz kalan Yalçın öğretmen, elinde karton bir pankartla sokaklarda dikkat çekip, yardım istiyor. Pankartta şu cümleler yazılı: “Forex yüzünden her şeyimi kaybettim. Lütfen çocuklarınızı bu bataklıktan koruyun. Bir baba olarak yalvarıyorum, kimse oynamasın.”