Ailesinde kanser öyküsü olanlar için umut verici haber

Ailesinde kanser öyküsü olan bireyler, genetik yatkınlık nedeniyle risk altında olsa da, bilim dünyası doğru beslenmenin bu riski azaltabileceğini ortaya koydu.

Son araştırmalar, kansere karşı koruyucu etkisi kanıtlanmış üç güçlü besini öne çıkarıyor: brokoli, zeytinyağı ve yaban ceviz.

Kardiyoloji, onkoloji ve beslenme uzmanları, bu besinlerin antioksidan, antienflamatuar ve antikanserojen özelliklerinin, özellikle ailesinde kanser öyküsü olanlar için hayati bir savunma hattı oluşturduğunu belirtti.

Bilimsel bulgular ve uluslararası uzman görüşleri, bu besinlerin kanser riskini azaltmada güçlü bir müttefik olduğunu gösterdi.

İşte bu üç besinin sağlık üzerindeki etkileri ve uzmanlardan gelen kritik öneriler…

BROKOLİ: KANSER HÜCRELERİNE KARŞI DOĞAL KALKANI

Brokoli, sülforafan adlı bileşik sayesinde güçlü bir kanser savaşçısı. Journal of the National Cancer Institute’te yayımlanan bir çalışma, sülforafanın kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ve DNA hasarını onardığını gösterdi. Özellikle meme, prostat ve kolon kanserlerinde koruyucu etkisi olduğu biliniyor.

İngiltere’deki King’s College London’dan onkolog Prof. Dr. Charles Swanton, “Brokoli, sülforafan sayesinde kanser önleyici genleri aktive eder ve iltihaplanmayı azaltır” dedi. Cancer Prevention Research’te yer alan bir araştırma, haftada üç kez brokoli tüketen bireylerde kanser riskinin %30 azaldığını ortaya koydu.

Uzmanlar, brokolinin buharda hafif pişirilerek tüketilmesini öneriyor, böylece besin değeri korundu.

ZEYTİNYAĞI: AKDENİZ’İN KANSER SAVAR İKSİRİ

Zeytinyağı, özellikle sızma olanları, oleokantal ve polifenoller açısından zengin. Molecular & Cellular Oncology’de yayımlanan bir çalışma, oleokantalın kanser hücrelerini programlı hücre ölümü (apoptoz) yoluyla yok ettiğini gösterdi.

Zeytinyağı, özellikle meme ve pankreas kanserine karşı koruyucu. ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Uma Naidoo, “Zeytinyağı, antienflamatuar özellikleriyle kanser riskini azaltır ve kalp sağlığını destekler” dedi.

American Journal of Clinical Nutrition’a göre, Akdeniz diyetinin bir parçası olarak zeytinyağı tüketenlerde kanser vakaları %25 daha düşük.

Uzmanlar, zeytinyağını salatalarda veya düşük ısıda yemeklerde kullanmayı önerdi.

CEVİZ: ANTİOKSİDAN DEPOSU KANSER KALKANI

Ceviz, omega-3 yağ asitleri, polifenoller ve E vitamini açısından zengin bir besin. Carcinogenesis dergisinde yayımlanan bir çalışma, cevizin kolon ve meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını %40 oranında azalttığını gösterdi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden onkolog Prof. Dr. David Cameron, “Ceviz, antioksidanlarıyla DNA hasarını önler ve kanser gelişimini yavaşlatır” dedi.

Journal of Nutritional Biochemistry’de yer alan bir araştırma, günde bir avuç ceviz tüketen bireylerde kanser biomarkırlarının %15 azaldığını buldu. Uzmanlar, cevizin çiğ ve tuzsuz tüketilmesini, böylece besin değerinin maksimum korunduğunu belirtti.

BİLİMSEL ÖNERİLER: KANSER RİSKİNİ AZALTMANIN YOLLARI

Bu üç besin, kanser riskini azaltmada güçlü bir ekip oluşturuyor, ancak uzmanlar dengeli bir yaşam tarzının önemini vurguladı.

The Lancet Oncology’de yayımlanan bir inceleme, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durmanın kanser riskini %40 azalttığını gösterdi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Dudley Pennell, “Kanser öyküsü olanlar, kalp-damarsağlığını da korumalı. Zeytinyağı ve ceviz, bu açıdan da faydalı” dedi. Ayrıca, işlenmiş gıdalar ve kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması önerildi.

Harvard’dan Prof. Dr. Uma Naidoo, “Bu besinleri diyetinize eklemek, genetik riski dengelemenin en kolay yolu” dedi.

UZMANLARDAN UYARI: ERKEN TEŞHİS VE BİLİNÇLİ TÜKETİM

Uzmanlar, ailesinde kanser öyküsü olanların düzenli tarama testleri yaptırmasını öneridi: CA: A

Cancer Journal for Clinicians’a göre, erken teşhis kanser mortalitesini %50 azaltıyor. Prof. Dr. Charles Swanton, “Brokoli, zeytinyağı ve ceviz mucizevi değil, ama güçlü birer destek. Ancak aşırı tüketim kalori alımını artırabilir” dedi.

Besinlerin organik ve taze olmasına dikkat edilmesi, pestisit gibi kanserojen maddelerden korunmayı sağladı.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Cameron, “Bu besinleri diyetinize azar azar ekleyin ve bir diyetisyenle çalışın” önerisinde bulundu.

KANSERLE SAVAŞTA SOFRANIZ GÜCÜNÜZ OLSUN!

Ailesinde kanser öyküsü olanlar için brokoli, zeytinyağı ve ceviz, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla umut vadetti. Bu besinler, kanser riskini azaltırken genel sağlığı da destekledi.

Uzmanlar, dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve erken teşhisle bu riskin daha da düşürülebileceğini vurguladı.

Sofranıza bu üç güçlü besini ekleyin, ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışın.

Kanserle mücadelede küçük değişiklikler, büyük zaferler getirebileceğinin altı çizildi.