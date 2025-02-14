Ailesini dinlemedi, kabusu yaşadı! 10 bin TL dolandırıldı

Kaynak: İHA
Ailesini dinlemedi, kabusu yaşadı! 10 bin TL dolandırıldı

İstanbul Arnavutköy'de hayalindeki telefona sahip olabilmek için sosyal medya üzerinden çekilişe katılan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt, 10 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılar, kıza ve ailesine küfür ile tehditler yağdırdı.

Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt isimli genç kız sosyal medya platformunda dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi. Ailesinin uyarılarına rağmen hayalini kurduğu markanın telefon çekilişine katılarak kazanma ümidi yaşayan genç kız dolandırıcıların hedefi oldu. Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar ilk başta kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek genç kızdan 10 bin TL aldı. Dolandırıldığını anlayan genç kız durumu ailesine bildirerek tekrar dolandırıcılarla iletişime geçtiğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Genç kız ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

"BEN AİLEMİ DİNLEMEDİM BENİ ÇOK UYARDILAR SİZ SİZ OLUN AİLENİZİ DİNLEYİN"

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim. Ben vazgeçmek istedim. Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler. Biz atmayınca yine tehdit ettiler. Karakola giderek şikayetçi olduk. Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin." İfadelerini kullandı.

2.jpg

Son Haberler
Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanıyor?
Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanıyor?
Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi
Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi
ABD'deki kuş gribi Türkiye'yi etkiledi! Yumurta fiyatlarında artış
ABD'deki kuş gribi Türkiye'yi etkiledi! Yumurta fiyatlarında artış
TikTok, Apple ve Google mağazalarına döndü
TikTok, Apple ve Google mağazalarına döndü
Devrim Özkan’ın hayatını değiştiren insan! 17 yıl sonra bir araya geldiler
Devrim Özkan’ın hayatını değiştiren insan! 17 yıl sonra bir araya geldiler