Ailesini dinlemedi, kabusu yaşadı! 10 bin TL dolandırıldı

Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt isimli genç kız sosyal medya platformunda dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi. Ailesinin uyarılarına rağmen hayalini kurduğu markanın telefon çekilişine katılarak kazanma ümidi yaşayan genç kız dolandırıcıların hedefi oldu. Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar ilk başta kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek genç kızdan 10 bin TL aldı. Dolandırıldığını anlayan genç kız durumu ailesine bildirerek tekrar dolandırıcılarla iletişime geçtiğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Genç kız ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

"BEN AİLEMİ DİNLEMEDİM BENİ ÇOK UYARDILAR SİZ SİZ OLUN AİLENİZİ DİNLEYİN"

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim. Ben vazgeçmek istedim. Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler. Biz atmayınca yine tehdit ettiler. Karakola giderek şikayetçi olduk. Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin." İfadelerini kullandı.