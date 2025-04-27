Ailesinin silahla vurulmuş halde bulduk dedikleri küçük Elif öldü

Kaynak: DHA
Ailesinin silahla vurulmuş halde bulduk dedikleri küçük Elif öldü

Mardin'in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi’nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları 14 yaşındaki Elif Kanak’ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu.

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Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif’i ambulansa alarak müdahalede bulundu. Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 8’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif’in cansız bedeni otopsi için Mardin’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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