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Ailesiyle birlikte yaşadığı evi yaktı

Zonguldak’ta bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle birlikte yaşadığı evi yaktı. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:14
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Ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi

Ailesiyle birlikte yaşadığı evi yaktı
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Zonguldak’ta bir kişi, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. 

İddiaya göre, Burhan Ç. isimli kişi bilinmeyen bir nedenle ailesiyle birlikte yaşadığı evi yaktı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, evde maddi hasar meydana geldi.


(Kaynak: İHA)

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