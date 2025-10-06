Ailevi sebepler deyip Uzak Şehir’den ayrılmıştı! Zeynep Kankonde'nin yeni dizisi tartışma yarattı

Uzak Şehir dizisinde Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde diziden ailevi sebepler deyip apar topar ayrılmıştı. Ünlü oyuncu yeni dizi Gönlümdeki Köln ile anlaşma yapınca sosyal medyada olay oldu.

15 Eylül'de yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dizisinde yaşanan bu ani ayrılık, hayranları üzmüştü. Dizide Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde'nin, ailevi nedenlerden dolayı projeden ayrıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Yeni sezonda Ümmü rolünü ise usta oyuncu Banu Fotocan üstlendi.

Ama Zeynep Kankonde'nin diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni bir projeyle gündeme gelmesi, tartışmaları beraberinde getirdi. Kankonde, "Gönlümdeki Köln" adlı yeni projesiyle izleyici karşısına çıkacak. Bu durum, sosyal medyada oyuncuya yönelik farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Hayranları, Zeynep Kankonde'nin Uzak Şehir'den ayrılış nedenini sorgularken, oyuncunun sosyal medya hesapları altında çeşitli yorumlar paylaştı.

Kullanıcılar, "Uzak Şehir'den neden ayrıldın?", "Bu rolü niye kabul etmiş şaka gibi", "E hani ailevi sebeplerdi", "Anlamsız olmuş", "O rolü hak etmiyordu iyi olmuş" gibi farklı görüşlerini dile getirdi.

Ayrıca, oyuncunun fotoğraflarının altına "Geri dönün" şeklinde yorumlar da yapıldı.

