Aileyi birbirine düşürmüştü! Ferdi Tayfur'un miras kavgası sürüyor

Ferdi Tayfur’un vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davanın ikinci duruşması, yapıldı. Usta sanatçı Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e de miras bırakmıştı. Duruşmada söz alan taraflar, önceki beyanlarını tekrarlarken, bazı mirasçıların bu dağılıma yönelik itirazlarını sürdürdü.

DOSYA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

İlk duruşmada vasiyetnameye itiraz eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın da beyanlarını yineledi. Üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

FERDİ TAYFUR'UN MİRASI KİMLERE KALDI?

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.