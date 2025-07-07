Air France'den Avrupa semalarında dengeleri değiştiren hamle

Avrupa havacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Fransız-Hollanda merkezli Air France-KLM grubu, İskandinav havayolu şirketi SAS’ın yüzde 60,5’lik hissesini satın alarak ana hissedar konumuna geçiyor. Castlelake ve Lind Invest’in hisselerini devredeceği bu anlaşma, 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacak. Detaylar Reuters ve News.ro kaynaklı.

Air France-KLM’in Mali İşler Direktörü Steven Zaat, yatırımın grup likiditesi veya tahvil ihracıyla finanse edileceğini belirtti. Zaat, bu adımın “sürdürülebilir mali güç” temelinde atıldığını ve yüz milyonlarca euroluk sinerji yaratabileceğini vurguladı.

2023’te yaklaşık 144,5 milyon dolar yatırım yapan grup, iki yıl sonra çoğunluk hissesine geçme opsiyonu kazanmıştı. 138 uçaklık filosuyla geçen yıl 25 milyon yolcu taşıyan SAS, bu süreci memnuniyetle karşıladı. Şirketin CEO’su Anko van der Werff, “Avrupa’da konsolidasyon kaçınılmazdı” açıklamasını yaptı.

Avrupa’da Lufthansa’nın ITA Airways ve Air Baltic’e yaptığı yatırımlar gibi bu hamle de rekabetin yönünü değiştirebilir.