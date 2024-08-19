Airbnb modelini toplantı ve etkinlik alanları ile ofislere uyarlayan Odarama, 10 milyon TL yatırım aldı

Ekonomi dijitalleştikçe ve Türkiye girişimcilik ekosistemi geliştikçe, geleneksel iş modellerini dijitale uyarlayan yerli girişim sayısı da artmaya devam ediyor. Bu girişimlerin başarılarına dair son haber, dönüşümün güçlü örneklerden birini sunan Odarama’dan geldi. Kullanıcıların ev ve oda kiralamasına olanak tanıyan ABD merkezli Airbnb modelini Türkiye'de toplantı odalarına, etkinlik alanlarına ve hibrit ofislere uyarlayan dijital kiralama pazaryeri Odarama, 10 milyon TL yatırım aldı.

10 MİLYON TL YATIRIMLA BÜYÜYECEK

Bireysel ve kurumsal kullanıcıların toplantı ve etkinlik temalarına uygun alanları kiralamalarına olanak tanıyan modeliyle Odarama, ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum ve Kapadokya gibi noktalarda hizmet veriyor. Bini aşkın zengin mekan alternatifi içeren geniş iş ortağı ağına sahip olan yerli girişim, kullanıcıların etkinlik alanı ve toplantı odası kiralama ihtiyaçlarına dijital bir çözüm sunuyor. Odarama’da kullanıcılar, günlük toplantıların yanı sıra periyodik veya dönemsel kiralama seçeneklerinden de yararlanabiliyor. Güçlü ve şeffaf raporlama yapısı ile kullanıcılarına ayrıntılı analiz yeteneği kazandıran Odarama, herhangi bir ek hizmet bedelinin söz konusu olmaması ve rekabetçi fiyatları ile müşterilerine maliyet avantajı yaratıyor.

Daha çok kurumsal şirketlere hizmet veren Odarama’da kullanıcılar, etkinliğe katılacak kişi sayısını ve konumu seçerek ihtiyaçlarına en uygun etkinlik alanı, toplantı salonu ve hibrit ofis seçeneklerine erişebiliyor. Etkinlik ve toplantı içeriğini çeşitlendirmeye yönelik ek hizmetler de sunan bütünsel yaklaşımıyla Odarama; finans, BT ve hizmet sektörlerinde deneyimli, iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan yatırımcı grubunun sağladığı 10 milyon TL’lik yatırımla, büyüme yolculuğuna hız veriyor.

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Odarama Genel Müdürü Emre Demir, “İş dünyasında sektör fark etmeksizin tüm işletmeler bayi toplantıları, ekip buluşmaları, müşteri yemekleri, kutlama etkinlikleri gibi çeşitlenen ihtiyaçlar için alanlara gereksinim duyuyor. Odarama ise bu müşterileri, talep edilen alana sahip iş ortaklarıyla buluşturuyor. Aldığımız yatırım, müşteri ve iş ortaklarımıza yüksek değer yaratma hedefiyle hızlı giriş yaptığımız sektörde, Odarama'nın sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsamlı hizmet yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırılması için kullanılacak” dedi.

KULLANICIDAN HİZMET BEDELİ ALMIYOR, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKIDA BULUNUYOR

Toplantı ve etkinlik alanı kiralamanın deneyim tasarımını da içerdiğini söyleyen Emre Demir, “Odarama’nın modeli, ABD merkezli Airbnb’nin modeliyle benzerlik gösteriyor. Yeni mekanlar, farklı deneyimler ve özgün ambiyanslar, o toplantıdan veya etkinlikten alınacak verimliliği en üst seviyeye taşıyabiliyor. Odarama kısa sürede Türkiye’de bini aşkın iş ortağına ulaştı ve iş dünyasının sıklıkla tercih ettiği şehir ve bölgelerde en iyi deneyimleri sunan alanları portföyüne ekledi” dedi.

“Müşterilerimize ‘siz toplantınızın içeriğine ve sunumunuza odaklanın, geri kalanı Odarama’ya bırakın’ diyoruz” ifadelerini kullanan Emre Demir, “Odarama’nın yenilikçi modeli, müşterilere seçkin mekanları avantajlı fiyatlarla, hızlı bir biçimde ve hizmet bedeli ödemeden kiralama olanağı tanırken iş ortakları da sahip oldukları atıl alanları gelire dönüştürebiliyor. Bu yönüyle Odarama sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor. Yeni ofisler, etkinlik alanları, toplantı salonları inşa etmek yerine, mevcut alanları yeniden değerlendiren sürdürülebilirlik odaklı iş modeli, şirketlerin yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda sosyal ve çevresel değer yaratmasına da olanak tanıyor” diye konuştu.

2025’TE KÜRESEL İŞ MERKEZLERİNE GENİŞLEYECEK

Odarama.com’u ziyaret eden misafirlerin, iş ortaklarını kriter ve temalarla filtreleyebildiğini, kıyaslama yapabildiğini ve mekanla ilgili daha önceki müşterilerin yorumlarını inceleyebildiğini söyleyen Odarama Genel Müdürü Emre Demir değerlendirmelerini, Odarama’nın iş modeline ilişkin ayrıntıları ve gelecek planlarını paylaşarak sonlandırdı:

“Ek hizmet ekleme ve hızlı teklif alma gibi özellikleriyle Odarama, kurumsal satın almacıların da iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Günlük toplantıların yanı sıra periyodik kiralamalar ve ofis rezervasyonları da Odarama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Aldığımız yatırımla, 2025 itibarıyla Londra, Paris, Amsterdam, Dubai, Suudi Arabistan, Barselona ve Berlin gibi iş dünyasının merkezi kabul edilen uluslararası şehirlere de açılmayı planlıyoruz. Odarama, tüm paydaşlarına katma değer sağlayan modeliyle küresel pazarlarda da güçlü konum oluşturmayı hedefliyor.”