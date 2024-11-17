Airbnb'in gladyatör etkinliği tartışmaları ateşledi

Airbnb'nin 1,5 milyon dolarlık sponsorluğu ile Kolezyum'da düzenlenecek gladyatör temalı etkinlik, kültür ve tarih çevrelerinde tepkilere yol açtı. Etkinlik, antik Roma Kolezyumu'nu “gladyatör dövüşlerine” sahne yapacak. Mayıs ayında düzenlenecek bu deneyime katılacak 32 kişi, tarihi arenada “rakip savaşçılarla” karşılaşma fırsatı bulacak.

Etkinliğin amacı, Airbnb'ye göre, “bilinçli turizmi teşvik etmek” ve Kolezyum’un tarihi hakkında eğitim programlarını finanse etmek. Ancak Roma Kültür Danışmanı Massimiliano Smeriglio, planı “kültürün metalaştırılması” olarak nitelendirerek eleştirdi. Smeriglio, “Dünyanın en önemli anıtlarından birini tema parkına çeviremeyiz,” ifadelerini kullandı.

Kültür Mirası mı Eğlence Parkı mı?

Kolezyum, 1. yüzyılda inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca gladyatör oyunlarıyla av sahnelerine ev sahipliği yapmıştır. Airbnb’nin sponsorluğundaki bu girişim, ziyaretçilere üç saatlik ücretsiz deneyimler sunmayı planlıyor. Ancak seçilen katılımcılar, ulaşım ve konaklamayı kendileri karşılamak zorunda kalacak.

Proje, Ridley Scott’un yeni filmi Gladiator II’nin İtalya’daki galası ile bağlantılı olarak tanıtıldı. Katılımcılar, tarihsel doğruluğa uygun zırhlar giyecek ve meşale ışığında Kolezyum'un dehlizlerinde dolaşacak. Ancak eleştirmenler, bu tür etkinliklerin Roma gibi şehirlerde aşırı turizmi teşvik ettiğini savunuyor.

Tepki ve Destekler

Roma’nın Kültürel Miras Müdürü Alfonsina Russo, Airbnb'nin sponsorluğunu savundu ve bu tür anlaşmaların Kolezyum gibi anıtların finansmanı için gerekli olduğunu belirtti. Daha önce İtalyan moda markası Tod’s, Kolezyum'un restorasyonuna milyonlarca euro yatırım yapmıştı.

Öte yandan, Roma’daki Nonna Roma kuruluşunun koordinatörü Alberto Campailla, bu tür projelerin “turistleşme” ve barınma sorunlarını daha da artırdığını ifade etti. Madridli bir turist ise, “Kolezyum eğlence parkına çevrilmemeli,” diyerek projeye karşı çıktı.

Kolezyum’da gerçekleşmesi planlanan bu etkinlik, kültürel mirasın korunması ve turizm arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açmış durumda.