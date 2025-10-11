Havacılık dünyasında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Yıllardır gökyüzünün lideri olarak bilinen Boeing 737, tahtını ezeli rakibi Airbus A320’ye kaptırdı. Airbus’un efsane modeli, toplam teslimat sayısında Boeing’i geride bırakarak “dünyanın en çok satan uçağı” unvanını ele geçirdi.

BOEING’IN HAKİMİYETİ SONA ERDİ

Boeing, uzun yıllar boyunca havacılık sektörünün lideri olarak anıldı. Özellikle Boeing 737 modeli, dünya genelinde havayolu şirketlerinin en çok tercih ettiği uçaklardan biriydi. Ancak Airbus’un A320 modeli, 12 bin 260 teslimatla bu unvanı ele geçirdi. Suudi Arabistan merkezli Flynas’a yapılan son A320neo teslimatı, bu tarihi rekorun kırılmasını sağladı. Boeing 737 ise artık ikinci sırada yer alıyor.

Airbus, son yıllarda üretim kapasitesini artırarak ve yeni pazarlara açılarak dikkat çekiyor. Özellikle ABD ve Çin’de üretim tesislerini genişletme planları, şirketin küresel pazardaki iddiasını güçlendiriyor. A320 modelinin başarısı, Airbus’un yenilikçi yaklaşımı ve güvenilir üretim süreçleriyle destekleniyor. Öte yandan, Boeing’in son yıllarda yaşadığı üretim sorunları ve kazalar, şirketin itibarına zarar verdi. Bu durum Airbus’un pazardaki yükselişini hızlandıran önemli bir faktör oldu.

THY’DEN STRATEJİK HAMLE

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde Stockholm’de düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında Reuters’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bolat, Boeing 777X uçak alımıyla ilgilendiklerini, ancak sipariş için doğru zamanı beklediklerini belirtti. Boeing 737 MAX siparişleri için motor üreticisi CFM ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Bolat, “Anlaşmaya varamazsak, Boeing 737 MAX yerine Airbus’a dönebiliriz” dedi.

REKABETİN YENİ BOYUTU

Boeing ve Airbus arasındaki rekabet, havacılık sektörünün en önemli dinamiklerinden biri. Airbus’un A320 modeliyle elde ettiği bu başarı, şirketin teknolojik yeniliklere ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi ortaya koyuyor. Boeing ise üretim süreçlerindeki sorunları çözerek yeniden liderliği ele geçirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak Airbus’un üretim kapasitesini artırma planları ve yeni pazarlara açılma stratejisi, bu rekabetin önümüzdeki yıllarda daha da kızışacağının sinyallerini veriyor.

Airbus A320’nin dünyanın en çok satan uçağı unvanını kazanması, havacılık sektöründe yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu değişim, sadece iki dev şirket arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda havayolu şirketlerinin filo tercihlerini ve küresel havacılık pazarının geleceğini de etkileyecek. THY’nin Airbus’a yönelme ihtimali, Türk havacılık sektörünün bu yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.