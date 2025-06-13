Airbus'tan küresel tedarik zincirine yeni atama

Airbus, Kanada operasyonlarını yürüten Benoit Schultz'u küresel satınalma direktörü olarak atadı. Şirketin LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Schultz yeni görevinde Airbus'ın tedarik zincirini yönetecek.

Airbus’ın Kanada ofisi, A220 jet modelinin üretiminden sorumlu ekipleri koordine ediyor. Benoit Schultz'un bu kritik pozisyona getirilmesi, şirketin tedarik zincirindeki yaşanan darboğazlarla mücadele stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Reuters’ın haberine göre, Airbus tedarik zinciri departmanının önceki başkanı Juergen Westermeier ise Hindistan operasyonlarından sorumlu oldu.

Havacılık sektöründe parça ve bileşen tedarikindeki zorluklar, Airbus’ın üretim hızını etkileyen önemli bir sorun olarak gündemde. Global tedarik zincirinin etkin yönetimi, şirketin rekabet gücünü koruması açısından hayati önem taşıyor. Airbus, bu süreçte lojistik ve satınalma alanlarında yeni stratejiler geliştirmeyi planlıyor.

Benoit Schultz, Kanada’daki deneyimi ve tedarik süreçlerindeki tecrübesiyle şirketin bu zorlukları aşmasında önemli rol üstlenecek. Airbus, küresel pazarda büyümeyi sürdürebilmek için tedarik zinciri yapısını güçlendirme kararlılığında.