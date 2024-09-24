Airbyte'tan yapay zekayı akıllandıran yenilik

2020 yılında kurulan Airbyte, veri entegrasyonu alanında yenilikçi bir platform sunarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, düşük kod/no kod yaklaşımıyla açık kaynaklı veri entegrasyonu çözümleri geliştirmeye odaklandı. Kuruluş, 2021’in sonlarında gerçekleştirdiği 150 milyon dolarlık Seri B yatırım turu ile toplamda 181.2 milyon dolarlık bir fon sağladı. Dört yılın ardından Airbyte, Airbyte 1.0 versiyonunu piyasaya sürerek yapay zeka odaklı yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

Airbyte, kullanıcıların kendi yapay zeka destekli hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirketin sunduğu yenilikçi model, bir API’nin belgelerine göz atarak otomatik olarak bir bağlayıcı oluşturabiliyor. Kullanıcılar, belgeleri işaret ettiklerinde sistemin geri kalanını halledeceği iddia ediliyor. Bu yeni sistemin pratikte ne kadar etkili olacağı ise merak konusu.

VERİLERİN GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAK

Airbyte’in kurucu ortağı ve CEO’su Michel Tricot, büyük dil modellerinin işletmelerin verilerini kullanma şeklini dönüştürdüğünü belirtiyor. Tricot, “Yapılandırılmış veriler, verinin tam potansiyelini kullanmanın sadece buzdağının görünen kısmıdır” diyor.

Airbyte, yeni gelişmeleri ile çoklu modal veri yönetimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, akıllı ve bağlam farkındalığına sahip veri akışlarını optimize etmek ve müşteri veri iş akışlarına dayalı otomatik boru hattı oluşturmak gibi yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Airbyte’in kullanıcılara sunduğu avantajlar arasında, mevcut veri akışlarını daha verimli yönetme imkânı da bulunuyor. Ayrıca, Airbyte’in bağlantı noktası artık GraphQL’i de destekliyor; bu sayede kullanıcılar, özel boru hatları oluşturmadan birçok ek veri kümesine erişebiliyor.

Şirket, 7,000’den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor ve 170,000’den fazla dağıtım gerçekleştirdi. Müşteri portföyünde Calendly, Coupa, Perplexity AI ve Siemens gibi önemli isimler yer alıyor. Tricot, “Her şirket bir veri şirketidir” diyerek, veri altyapısının yapay zeka destekli yenilikler için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Airbyte, açık kaynak stratejisi ile birçok bağlantı noktasını mümkün kılarak, işletmelere veri güçlerini artırma fırsatı sunuyor.