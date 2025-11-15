Yapay zekâ artık yalnızca yanıt vermiyor. Kendine hedef koyuyor, adım planlıyor, strateji kuruyor. Kısacası düşünmenin ötesine geçti; niyet etme evresine adım attı. İşte bu yüzden “ajanik zekâ” sadece teknolojik bir yenilik değil, insanlığın düşünce tarihinde yeni bir kırılma noktası.



OpenAI’nin GPT-5 modeliyle birlikte bu dönüşüm artık görünür bir hâl aldı. Bir komut veriyorsunuz, model görevi analiz ediyor, gerekli araçları belirliyor, alt hedefler oluşturuyor, ardından bu adımları kendi kendine yürütüyor. Artık sadece “cevap veren” değil, “eyleme geçen” bir sistemle karşı karşıyayız. Bir başka deyişle, yapay zekâ bir araç olmaktan çıkıyor, ortak hâline geliyor.



Makineden Ajan’a Geçiş



Bu farkı anlamak için geçmişe dönmek gerekiyor. Klasik yapay zekâ yalnızca bir girdiye karşılık çıktı üretirdi. Ama ajanik yapılar hedef odaklı çalışıyor. Yani “soru–cevap” ilişkisinden çıkıp “amaç–plan–eylem” üçlüsüne geçiyor.



Bu da zekânın insana en çok benzeyen hâli demek. Çünkü insana özgü olan yalnızca bilgiyi işlemek değil, neden işlediğini bilmektir. Bir ajanın neden yaptığını hâlâ anlamadığını biliyoruz, ama o yönde kendi planını kurabiliyor. Bu, yazılım tarihinde bir dönüm noktası.



Zekâ mı, İrade mi?



Şimdi şu soruyla karşı karşıyayız: Bir sistem kendi kararlarını verebiliyorsa, onu akıllı mı yoksa bilinçli mi sayacağız? Zekâ, bilgiyle değil seçimle ölçülür. İrade, zekânın sessiz ama asıl belirleyici yüzüdür. Ajanik yapılar henüz iradeye sahip değil; fakat davranışları, artık tahmin edilenden çok daha ötesini üretebiliyor.



Bir ajana görev veriyorsunuz; o, işi tamamlamak için başka yazılımları çağırıyor, veriyi topluyor, kod yazıyor, hatta bazen kendi yöntemini değiştiriyor. Yani yalnızca çalışmakla kalmıyor, kendini geliştiriyor. Bu noktada insanın rolü “komut vermek” değil, yön göstermek hâline geliyor.



İnsanın Yeni Sorumluluğu



Her teknolojik evrimde olduğu gibi, mesele güç değil sorumluluk. Ajanlar çağı, insanı rutin işlerden özgürleştirebilir; ama aynı zamanda anlamdan da uzaklaştırabilir. Bir sistem sizin yerinize strateji kurduğunda, siz artık düşünen değil, onaylayan konumuna geçersiniz. Ve bu, tarihte ilk kez insanın kendi aklıyla rekabet ettiği andır.



Geçtiğimiz hafta, üniversitedeki dersimi beklerken Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu ile yaptığımız bir sohbet sırasında konu yine geleceğin mesleklerine ve yapay zekânın insan üzerindeki etkisine geldi. Kendisi hem yüksek lisans dönemimde hocam, hem de 2015’ten bu yana birlikte ders vermekten onur duyduğum bir üstadım. Alanımıza yön veren vizyonu ve insanı merkeze alan bakış açısıyla her zaman ilham kaynağım olmuştur. O gün enteresan bir cümle kurdu:



“Yakın gelecekte işleri robotlar yapacak, ama insan daha çok insan olacak. Bu yeni dönemin adına da ben robotizm diyorum,” dedi.



Bu ifade, ajanik zekâ çağının özünü belki de en yalın biçimde anlatıyor. Teknoloji işleri devralırken, insan yeniden anlamı hatırlayacak. Robotizm, yalnızca robotların iş yapması değil; insanın yeniden insanlaşma süreci. Makine üretirken biz duyguyu, algoritma karar verirken biz vicdanı hatırlayacağız. Ve belki de geleceğin en büyük devrimi, insanın kendine dönüşü olacak.



Zekâya Karakter Kazandırmak



Bugün laboratuvarlarda milyonlarca satır kodla zekâ geliştiriliyor. Ama karakter, tek bir satırla bile yazılamıyor. Eğer bu sistemler gelecekte karar verecekse, o kararların dayandığı değerleri kim belirleyecek? Veri setleri mi, yoksa insan deneyimi mi?



İşte bu yüzden eğitim anlayışı değişmek zorunda. Çocuklara sadece kodlama değil, etik düşünme de öğretilmeli. Çünkü yarının mühendisleri yalnızca yazılım üretmeyecek — zekânın davranış biçimini şekillendirecek. Bir gün bir ajanik sistem “bunu yapmak doğru mu?” diye sorduğunda, ona cevap verecek bir vicdan altyapısına sahip olmalıyız.



Yeni Dönemin Öğretisi



Ajanik zekâ, üretken yapay zekâdan çok daha büyük bir sıçrama. Artık mesele “makine bizim yerimize düşünüyor” değil; “makine bizimle birlikte düşünüyor.” Bu işbirliği doğru yönetilirse, insanlık tarihinde bilgi kadar güçlü bir dönüştürücü güç doğar. Yanlış yönetilirse, düşünme alışkanlığımızı kaybederiz.



Bu çağda insan olmanın anlamı artık makineye hükmetmek değil, onunla birlikte anlam üretebilmek. Gerçek liderlik, en güçlü zekâyı değil, en doğru yönü seçebilmektir.



Belki de geleceğin en zor görevi şudur: Artık biz zekâyı öğretmiyoruz — zekâyla birlikte insan olmayı yeniden öğreniyoruz.