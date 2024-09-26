Ajax – Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maratonuna deplasmanda Ajax’a karşı başlıyor. Geçen sezon Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi biletini kapan siyah beyazlılar, play off turunda Lugano engelini 3-3 ve 5-1’lik skorlarla geçti.

Ajax ise geçen sezon ligi 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2. turdan başladı. Hollanda devi, rakiplerini geçerek Avrupa Ligi biletini kaptı.

Beşiktaş’ın kadrosunda sakatlığı devam eden Necip Uysal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Siyah beyazlılar Amsterdam’a tam kadro giderken ilk 11’de değişiklik beklenmiyor.

Ajax’ta ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Weghorst ve milli oyuncu Ahmetcan Kaplan’ın ilk 11’de forma giyeceği öğrenildi.

İşte Ajax-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri:

Ajax: Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, Weghorst



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rasihca, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

BEŞİKTAŞ AJAX’A KARŞI ŞANSSIZ

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş’ın Ajax’a karşı deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Merakla beklenen mücadele bu akşam saat 22.00’dan itibaren TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.