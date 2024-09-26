Ajax - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş Hollanda ekibi Ajax’a konuk olacak.

Saat 22.00’de Amsterdam Arena’da oynanacak olan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks yönetecek.

Milyonlarca futbolseveri ekranlara kitleyecek olan karşılaşma TRT 1’den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu.

Ajax: Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, Weghorst



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Mustafa Erhan.