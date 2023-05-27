Ajax Danimarkalı genç yıldızı istiyor

Hollanda Eredivisie ekibi Ajax, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Hollanda basınında geçen haberlere göre Ajax, Danimarkalı oyuncu Skov Olsen'i transfer etmek istiyor.

Skov Olsen, bu sezon Belçika'da ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

17 milyon değeri oyuncu için Ajax'ın 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve teklif yapıldığı ifade edildi.

AJAX'IN ADAYI ÇOK

Ajax, Skov Olsen transferini bitirememe durumunda ise alternatiflerini belirledi.

Bu listede Napoli'de forma giyen Hirving Lozano, Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud ve Braga forması giyen Andre Horta bulunuyor.

PERFORMANSI

23 yaşındaki Skov Olsen, bu sezon Club Brugge forması ile 29 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda ise 9 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.