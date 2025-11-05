Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarını üst üste kazanarak galibiyet serisi yakalayan 6 puanlı Galatasaray 4. hafta mücadelesinde Hollanda devi Ajax’a konuk oluyor.

Johan Cruyff Arena’da TSİ 23:00’te başlayan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor.

AJAX-GALATASARAY İLK 11’LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Sallai, Osimhen

AJAX-GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve mücadeleye Galatasaray başladı.

İLK 10 DAKİKA GALATASARAY HAKİMİYETİYLE GEÇİLDİ

10' İlk 10 dakikada Galatasaray topa sahip olarak oyunda ağırlığını hissettirdi. Ajax tüm hatlarıyla topun arkasına geçerek beklerken Sarı Kırmızılılar da kontrollü bir yaklaşımla risk almadan rakip sahada boşluk aradı.

OSIMHEN GOLE YAKLAŞTI

14' Osimhen ceza sahası içerisinde kalabalık savunmanın arasında topu göğsüyle yumuşatarak sert bir şut çıkardı. Ancak Pasveer üstüne gelen topu çelmeyi başardı.