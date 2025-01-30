Ajax - Galatasaray maçı 11'leri

Kaynak: Haber Merkezi
Ajax - Galatasaray maçı 11'leri

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında deplasmanda Ajax’a konuk olacak Galatasaray’ın 11'i belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile 30 Ocak 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Ajax - Galatasaray maçı saat 23.00'da TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Maçı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

MAÇIN 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Mertens, Osimhen

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