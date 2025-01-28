Ajax – Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak.

Maçta VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. AVAR’da ise Alejandro Hernandez yer alacak.