Ajax iki gollü galibiyetle zirveye yerleşti

Hollanda Eredivisie’de Ajax, iki yıl aradan sonra ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun başında ligin dibinde yer alan Amsterdam ekibi, Fortuna Sittard deplasmanında zorlanmasına rağmen 2-0’lık galibiyetle zirveye yükseldi.

WEGHORST’TAN KRİTİK GOL, RASMUSSEN’DEN NOKTA KOYAN VURUŞ

Karşılaşmada ilk gol, 68. dakikada oyuna sonradan giren Wout Weghorst’tan geldi. Steven Berghuis’in penaltı vuruşunu Fortuna kalecisi Luuk Koopmans kurtarsa da dönen topu Weghorst ağlara gönderdi. Mücadelede son sözü ise uzatma dakikalarında bir diğer yedek oyuncu Christian Rasmussen söyledi. Rasmussen’in attığı golde Weghorst’un da büyük payı oldu.

Fortuna Sittard, maçın başında önemli fırsatlar yakaladı. Josip Mitrovic’in şutu direkten dönerken, Syb van Ottele’nin vuruşu üst direğe çarptı. Ancak ev sahibi ekip, bu pozisyonları değerlendiremeyince skoru değiştirme şansını kaçırdı.

AJAX ZİRVEYE YÜKSELDİ, FARİOLİ ZEMİNDEN ŞİKAYETÇİ

Bu galibiyetle Ajax, puanını PSV ile eşitledi. Eindhoven ekibi averajla önde olsa da Ajax bir maç eksik oynadı. Teknik direktör Francesco Farioli, maç öncesinde kazanırlarsa lider olacaklarını bildiklerini ancak kötü saha şartlarının kendilerini zorladığını belirtti. Saha zemininin kaygan ve düzensiz olması, oyuncuların pas ve dribbling sırasında sık sık kaymasına neden oldu. Buna rağmen Fortuna Sittard, sahaya daha iyi adapte oldu ve Ajax’a karşı direnç gösterdi.

Ajax’ta 16 yaşındaki Jorthy Mokio, sürpriz bir şekilde ilk 11’de sahaya çıktı. Sol bek Jorrel Hato’nun cezalı olması nedeniyle görev alan genç Belçikalı, Ajax formasıyla sahaya çıkan en genç ikinci oyuncu oldu. Kulüp tarihinin en genç oyuncusu ise Clarence Seedorf olarak kayıtlarda yer alıyor.

Fortuna Sittard ise maça dört önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Ivo Pinto, Rodrigo Guth, Mattijs Branderhorst ve Kaj Sierhuis’in eksikliği, ev sahibinin savunma ve hücum organizasyonlarını olumsuz etkiledi.

VAR MÜDAHALESİ VE WEGHORST’UN LİDERLİK KATKISI

Ajax, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline almak için Jordan Henderson’ı kenara alıp Davy Klaassen’i sahaya sürdü. Ancak Fortuna, oyunu yavaşlatan sert müdahalelerle Ajax’a zor anlar yaşattı.

Dakikalar 75’i gösterdiğinde VAR, Shawn Adewoye’nin eline çarpan topu fark ederek hakemi penaltı vermeye yönlendirdi. Ancak Steven Berghuis’in penaltısını kaleci Koopmans kurtardı. Dönen topa en hızlı reaksiyonu gösteren Wout Weghorst, ağları sarsarak takımına büyük avantaj sağladı. Maçın uzatma dakikalarında ise Weghorst’un pasında Rasmussen skoru 2-0’a getirdi ve Ajax’ın liderliğini garantiledi.