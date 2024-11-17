Ajax köklerine dönüyor. 34 yıl sonra eski logosunu kullanacak

Hollanda futbolunun dev kulüplerinden Ajax, 125. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Dev kulüpten gelen açıklamada klasik logolarına dönecekleri duyuruldu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda klasik Ajax logosunun 2025/26 sezonu itibariyle kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Açıklamada, logonun 34 yıl sonra yeniden formalarda kullanılacağı ifade edildi.



Ajax CEO'su Menno Geelen yaptığı açıklamda klasik logoyu taraftarların da uzun süredir istediğini belirterek, "Ajax 18 Mart'ta 125. yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar klasik logonun dönüşünü de içerecek. Taraftarlarmızın çoğunun bu dileği yıllardır beslediğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.



Hollanda devinin yönetim kurulu başkanı Ernst Boekhorst ise şunları söyledi, "125. yıl dönümü logoyu değiştirmek için uygun görünüyor. Böyle bir katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz."



Ajax bu logoyu daha önce 1928-1991 yılları arasında kullanmıştı.