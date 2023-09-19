Ajax transfer soruşturması açtı

Ajax'ın, transfer döneminin son gününde, sportif direktör Sven Mislintat'ın özel bir şirketinde hisse sahibi olan bir Alman menajerin ofisi aracılığıyla bir oyuncu satın aldığı iddia edildi.



25 yaşındaki sol bek, Transfer döneminin son gününde Ajax'a 5 yıllık imza atmıştı.

Söz konusu transferin, teknik heyet sorumlusu Sven Mislintat'ın hissedarı olduğu bir Alman ajansı aracılığıyla yapıldığı iddia ediliyor.

İddiaların ardından Ajax derhal harekete geçerken, takımın teknik heyet sorumlusu Sven Mislintat hakkında soruşturma başlatıldı.