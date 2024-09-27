Ajax’ın kaptanı, takım arkadaşına çok öfkelendi. Zor sakinleştirdiler

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup olduğu maçta çarpıcı anlar yaşandı. Ajax’ın kaptanı Jordan Henderson, takım arkadaşı Traore’ye sert tepki gösterdi. Yaşanan tartışma Hollanda ekibinin diğer oyuncularının araya girmesi ile sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam ilk maçına çıkan Beşiktaş, Ajax’a 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör van Bronckhorst kadro tercihi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarındaki ilk yenilgisini çok acı bir şekilde aldı.

Siyah beyazlıların hücumda ve savunmada etkisiz kaldığı maçtan bir ayrıntı dikkat çekti. Ajax’ın kaptanı Jordan Henderson, takım arkadaşı Bertrand Traore ile sert bir tartışma yaşadı. İngiliz oyuncu, takımının 3-0 önde olduğu dakikalarda topu kaybeden takım arkadaşına çok kızdı. Tecrübeli oyuncunun Traore’yi itmesi dikkat çekti. Araya giren takım arkadaşları tartışmanın daha fazla büyümesinin önüne geçti.

MAÇ SONRASI BÖYLE KONUŞTU

Maç sonu açıklamalarda bulunan Jordan Henderson, takım arkadaşı ile yaşadığı tartışma hakkında konuştu. Oyun içinde zaman zaman agresif olabildiğine dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncu, “Kazanmak ve gelişmek istiyoruz. Bir gol yesek bile geriye çok zaman kalıyor. Bazen birbirinizle tartışırsınız ama bu iyidir, herkesi tetikte tutar” dedi.

Henderson, maçla ilgili “Daha zor olacağını bekliyorduk. Ama daha iyi olan bizdik. Kazandığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

2011 yılından itibaren Liverpool forması giyen ve takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Jordan Henderson, 2023 yılında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq’a transfer oldu. Burada aradığını bulamayan 34 yaşındaki oyuncu sonrasında Ajax’a geldi.