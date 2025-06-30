Ajax'la son hafta faciası yaşamıştı: Yeni takımı belli oldu

Portekiz Ligi'nde üç sezondur şampiyonluktan uzak kalan Porto'da görevden alınan Martin Anselmi'nin yerine geçecek isim belli oldu.

Record'un haberine göre Porto, İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Bir dönemler Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor ekiplerini çalıştıran Farioli, Türkiye'den ilk çıkışını Nice'in başına geçerek yaptı.

Nice'ın başında gösterdiği performansla birlikte Ajax'ın başına 1.25 milyon euro bonservis ile geçen İtalyan teknik direktör, geçtiğimiz sezon son 4 hafta kala 9 puan önde olduğu rakibi PSV'ye şampiyonluğu kaptırınca Ajax'tan istifa etmişti.

Ajax'ın başında 54 maça çıkan Farioli, 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşamıştı.