Ajax’ta Galatasaray maçı öncesi büyük kriz! Takımdan ayrılabilir

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Hollanda’da oynayacağı deplasmandan 3 puanla ayrılarak üst tura ilk 8’de çıkmayı amaçlıyor.

Galatasaray’ın karşılaşacağı Hollanda devinde büyük kriz çıktığı öğrenildi. Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, 5 aydır istediği sol kanat ve sağ bek transferlerinin hâlâ gerçekleştirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Farioli, sezon sonunda Ajax'tan ayrılabilir.

Söz konusu haberde ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Ajax gerçeklerle yüzleşeceği haftaya giriyor. Muhabirimiz Johan Inan, Feyenoord'a karşı oynanacak Klassieker ve transfer döneminin son haftasında, teknik direktör Francesco Farioli ve özellikle yönetimin fokurdayan bir volkanın patlamasını engellemesi gerektiğini yazdı. Aksi takdirde İtalyan koçla yolların ayrılması da ihtimal dışı değil."

Eredivisie'de son dört maçını kazanan Ajax Avrupa'da formsuz. Francesco Farioli'nin öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son üç maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.