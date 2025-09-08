Ajax'tan Beşiktaş'a transfer yanıtı geldi

Beşiktaş, Hollanda devi Ajax'ın oyuncusu Mika Godts'u transfer hedefi olarak belirledi.

Voetbal International'in iddiasına göre, siyah beyazlı takım, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklifte bulundu.

Beşiktaş'ın 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdiği belirtilen haberde, Ajax'ın teklifi reddettiği ifade edildi.

Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'de sona erecek olmasına karşın, Hollanda'da süre sona erdiği için Ajax, Godts'un yerine yeni birini bulamayacağını kaydetti.

Oyuncu da takımdan henüz ayrılmak istemediği yanıtını verdi. Mika Godts'un 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.