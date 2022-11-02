Ajda Pekkan ameliyat mı oldu? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?

Tansiyonu düştükten sonra sabah saatlerinde evde düşerek kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan amliyata alındı. Kaza ve son durum hakkında açıklamalarda bulunan Pekkan’ın menajeri sosyal medya hesabından duruma ilişkin paylaşım yaptı.
Ajda Pekkan’ın ameliyata alındığını duyuran menajeri Oğuz Arınmış, ‘’Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.’’ dedi.
AJDA PEKKAN’IN KONSERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
Düşme sonucu kalça kemiğinden ameliyat olan Ajda Pekkan kasın ayındaki gerçekleşmesi planlanan konserleri iptal edildi. Ajda Pekkan’ın menajeri konserlerin ertelendiğini duyurdu.
Daha öncesinde de kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan geçtiğimiz sene dizlerinden ameliyat olmuştu.
Akşam saat 18.00 sularında çıkacak olan Ajda Pekkan geceyi hastanede geçirecek.
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