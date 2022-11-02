2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ajda Pekkan ameliyat mı oldu? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?

Ajda Pekkan ameliyat mı oldu? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?

Süperstar Ajda Pekkan evde düşerek kalça kemiğini kırdı. Ajda Pekkan’ın menajeri Süperstar’ın ameliyata alındığını duyurdu. Peki, Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl?

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:38
Takip Et

Ajda Pekkan ameliyat mı oldu? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?

Ajda Pekkan ameliyat mı oldu? Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?
+
Aa
-

Tansiyonu düştükten sonra sabah saatlerinde evde düşerek kalça kemiğini kıran Ajda Pekkan amliyata alındı. Kaza ve son durum hakkında açıklamalarda bulunan Pekkan’ın menajeri sosyal medya hesabından duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ajda Pekkan’ın ameliyata alındığını duyuran menajeri Oğuz Arınmış, ‘’Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.’’ dedi.

AJDA PEKKAN’IN KONSERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Düşme sonucu kalça kemiğinden ameliyat olan Ajda Pekkan kasın ayındaki gerçekleşmesi planlanan konserleri iptal edildi. Ajda Pekkan’ın menajeri konserlerin ertelendiğini duyurdu.

Daha öncesinde de kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan geçtiğimiz sene dizlerinden ameliyat olmuştu.

Akşam saat 18.00 sularında çıkacak olan Ajda Pekkan geceyi hastanede geçirecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
6
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
7
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.