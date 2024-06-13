Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi

Süperstar Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konsere imza attı. BWO Entertainment tarafından düzenlenen bu özel gecenin sunuculuğunu Çağla Şikel üstlendi.

Sahneye dev bir orkestrayla çıkan Pekkan'a, Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Gang Korosu eşlik etti.

Konser sırasında duygularını paylaşan Ajda Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk katıldığı zamandan bile daha heyecanlı olduğunu belirtti. "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım bu geceyi uzun zamandır hayal ediyordum. Kısmet bu akşammış," diyerek coşkusunu dile getirdi.

Müzikseverlere "İyi akşamlar İstanbul" diyerek seslenen Pekkan, "Bu büyülü atmosferde sizlerle harika bir gece geçireceğimize inanıyorum. Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakmayı umut ediyorum. İnşallah bunu başarırız. Beni buralara taşıyan çok değerli halkımıza ve sahne alacak değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ajda Pekkan & Arkadaşları" konseri, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve Pekkan'ın efsanevi şarkılarını sanatçı dostlarıyla birlikte seslendirdiği bu gece, hafızalarda unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.