Ajda Pekkan ekonomiye yön veriyor! Altın satışlarını yeniden canlandırdı

Son yıllarda kuyumculuk sektöründe yaşanan durgunluk, takı satışlarını olumsuz etkilerken, yatırımlık altın alımları ön planda kalmıştı. Ancak sektörde yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Ajda bilezikleri, takı kategorisinde yeni bir hareketlilik başlattı.

TAKI SATIŞLARI YENİDEN CANLANDI

Kuyumculara göre, sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken Ajda bilezikleri, düşük işçilik maliyetleri ve alış-satış fiyat farkının az olmasıyla tüketicilerin gözdesi haline geldi. İstanbul'daki kuyumcular, satılan her 10 bilezikten 6-8’inin Ajda bilezik olduğunu belirterek, bu modelin sektörde yeni bir dönemi başlattığını ifade ediyor.

AJDA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Erdinç Demir'in Ekonomi gazetesine verdiği bilgilere göre, Ajda bileziklerinin kökeni 1990’lı yıllara dayanıyor. O dönem çoklu bilezik takma modasının etkili olduğu zamanlarda, bu model, ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ın adıyla özdeşleşti. Zarifliğiyle dikkat çeken bu bilezikler, o dönemde olduğu gibi günümüzde de yoğun ilgi görüyor.

GÜVENLİ, ŞIK VE EKONOMİK BİR YATIRIM ARACI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı ve Filiz Bilezik Genel Müdürü Erdinç Demir’e göre, Ajda bilezikler yatırım aracı olarak yeniden popüler hale geldi. Demir, bu bileziklerin kullanım kolaylığı sunduğunu ve saklama derdi yaratmadığını belirtti. Demir ayrıca, büyük ve ağır modellerin maliyetinin yüksek olmasından dolayı alım gücü düşen tüketicilerin daha hafif ve uygun fiyatlı Ajda bileziklere yöneldiğini dile getirdi.

AJDA BİLEZİK NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Ajda bileziklerin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Düşük İşçilik: Alım-satım farkının az olması yatırımcılar için büyük avantaj sağlıyor.

Zarif Tasarım: İnce ve şık yapısı günlük kullanıma uygun.

Çeşitli Modeller: Simli, düz, sedefli gibi farklı tasarımlarıyla her zevke hitap ediyor.

Sağlamlık: İç dolgusu sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü.

Fiyat Avantajı: 30-40 gramlık geniş bileziklere göre aynı bütçeyle daha fazla sayıda Ajda bileziği satın almak mümkün.