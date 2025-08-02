Ajda Pekkan Harbiye’de müzik şöleni yaşattı! 3 saatte 45 şarkı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ajda Pekkan Harbiye’de müzik şöleni yaşattı! 3 saatte 45 şarkı

Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava’da verdiği 3 saatlik konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 79 yaşındaki Pekkan, sahne şovları, kostümleriyle müzik şöleni yaşattı.

Ajda Pekkan geçtiğimiz gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği üç saatlik konserle hayran bıraktı.

Geceye özel hazırlanan Ajda Pekkan dans şovları ve zengin repertuvarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. "Yakar Geçerim, Ya Sonra, Arada Sırada, Aynen Öyle" gibi müzik dünyasına damgasını vuran hit eserleri ile izleyenlerine müzik şöleni yaşatan Pekkan, gece boyunca tüm şarkılarını alkışlar ve sevgi tezahüratları eşliğinde seslendirdi.

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SAHNEYE TAŞLI MASKEYLE ÇIKTI

Gecede Burcu Sedef imzalı iki kostüm giyen Pekkan, sahneye tamamen taşlarla işlenmiş bir maske ile çıktı.

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3 SAATTE 45 ŞARKI

Harbiye Açıkhava'da 3 saate yakın konser veren Ajda Pekkan seslendirdiği 45 şarkıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı

Repertuvarı ile sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Pekkan, "Bağa Gel Bostana Gel, Döne Döne, Bahçe Duvarı, Nar Tanesi" gibi Türk Halk Müziği eserlerine de yer vererek coşkuyu ikiye katladı.

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