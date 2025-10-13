Ajda Pekkan’ın evlilik esprisi kahkahaya boğdu! Siz evlendiniz, ben evde kaldım!

Bu aranjman şarkılardan bazıları:

"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam"...

Ajda Pekkan, uluslararası birçok etkinlikte de sahne aldı.