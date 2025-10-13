Ajda Pekkan’ın evlilik esprisi kahkahaya boğdu! Siz evlendiniz, ben evde kaldım!

Önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu’da seyircilerine unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan evlilik esprisi ile kahkahaya boğdu.
Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya geldi. Havanın serin ve yağışlı olmasına rağmen karşısında binlerce hayranını gören Süperstar, "Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz" dedi.
“AJDA EVLEN BENİMLE”
Konserin ilerleyen saatlerinde hayranlarıyla sohbet eden Ajda Pekkan , "Ben evde kaldım siz evlendiniz" deyince, bir müzik sever, "Ajda evlen benimle" diyerek haykırdı.
Süperstar’ı izlemeye gelenler arasında Halil Ergün ve Cem Özer de vardı. Halil Ergün, 79 yaşındaki Ajda Pekkan için "Karşımızda bir tarih var" dedi.
AJDA PEKKAN KİMDİR?
Ajda Pekkan 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk adı Ayşe olan Pekkan'ın babası Rıdvan Pekkan deniz binbaşısı, annesi Nevin Dobruca ise ev hanımı. Pekkan'ın çocukluğu babasının mesleğinden dolayı Gölcük, Kocaeli'de geçmek zorunda kaldı.
Kardeşi Semiramis Pekkan'ın desteğiyle 1961 yılında İlham Gencer'e ulaşan Pekkan, Mina'nın "Il Cielo In Una Stanza" şarkısıyla müzik çalışmalarına başladı.
1963 yılında Ses dergisinin açtığı "Ses Sinema Artisti Yarışması"na katılan Ajda Pekkan, yarışmanın kadınlar kategorisinde birincilik elde etti. Erkekler dalında ise Ediz Hun birinci olurken, Hülya Koçyiğit de ikinci oldu.
Ajda Pekkan, 1964 yılında Göz Göz Değdi Bana'yı çıkardı. Ardından ise ilk 45'liği Her Yerde Kar Var'ın beğenilmesi üzerine müzik hayatına adım attı.
Pekkan, kariyerinin ilk yirmi yılı boyunca ithal besteler üzerine Türkçe söz yazılarak oluşturulan onlarca aranjman şarkıları seslendirdi.
Bu aranjman şarkılardan bazıları:
"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Palavra Palavra", "Sana Neler Edeceğim", "Hoş Gör Sen", "Sana Ne Kime Ne", "Bambaşka Biri", "Uykusuz Her Gece" ve "O Benim Dünyam"...
Ajda Pekkan, uluslararası birçok etkinlikte de sahne aldı.
ŞARKILARIYLA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ
1968'de Atina'da gerçekleştirilen Uluslararası Apollonia Müzik Festivali'nde "Özleyiş", sonraki sene aynı festivalde "Perhaps One Day" şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı "Ve Ben Şimdi" şarkısıyla Barselona'daki "Akdeniz Şarkıları Festivali"nde Türkiye'yi temsil etti.
Ajda Pekkan, "Viens Dans Ma Vie" ile Türkiye'nin yabancı dilde en çok satan plağı unvanını kazandı.
“SÜPERSTAR" UNVANIYLA ANILMAYA BAŞLANDI
Pekkan, Hürriyet gazetesinin o yıldaki sahibi Erol Simavi'nin "Ajda Pekkan'a star demek yetmez, ancak süperstar dersek yerini bulur" sözüyle birlikte önce hayranları sonra da tüm ülkede "Süperstar" unvanıyla anılmaya başlandı.
1980 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Pekkan, "Petrol" adlı şarkı ile 15. oldu.
Yarışmanın ardından Pekkan, İstanbul'u terk ederek aylarca Londra ve Los Angeles'ta yaşadı.
Pekkan, 1998 yılında profesyonel sanat yaşamının 35. yılında 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.