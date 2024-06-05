AJet indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
AJet indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu

Pegasus'un "Bir Bilet Alana Bir Bilet Bedava" kampanyasından sonra, AJet havayolu da bir indirim kampanyası başlattı. 5-7 Haziran 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle yurt dışı destinasyonlarına %20 indirim sunulacak. İndirim, vergiler ve harçlar dahil bilet ücretlerine uygulanacak.

Pegasus'un bir bilet alana bir bilet hediye kampanyasının ardından, Türk Hava Yolları'nın bağlı ortaklığı AJet Hava Taşımacılığı AŞ. (AJet), yurt dışı destinasyonlara yönelik özel bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya, Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsıyor.

5-7 Haziran 2024 tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 5 Haziran - 26 Ekim tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Biletler, vergiler ve harçlar dahil toplam ücret üzerinden %20 indirimle sunulacak.

Kampanya kapsamında indirimli seyahat edilebilecek yurt dışı noktaları arasında Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan yer alıyor.

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