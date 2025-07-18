AJet, Şam'dan sonra Halep'e uçuyor

Suriye'deki yeni dönemin ardından 1 Temmuz 2025'te Şam'a ilk uçuşunu yapan AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Halep Havalimanı'na sefer başlatıyor. Halep seferleri Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 frekans olarak icra edilecek. İstanbul'dan Halep'e ilk sefer 2 Ağustos'ta yapılacak. Erişilebilir fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan AJet, İstanbul-Halep hattı biletlerini 18 Temmuz itibarıyla satışa sundu. 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulama, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.

HALEP 101'İNCİ HAT OLACAK

Halep hattı ile dış hat sayısı 60'a ulaşan AJet, yurt içindeki 41 hat ile birlikte; toplam sefer yaptığı nokta sayısını 101'e çıkaracak. Şam'ın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Halep'e direkt sefer başlatacak ilk hava yolu olan AJet, bölgedeki ulaşım ağını güçlendirirken, Orta Doğu pazarındaki etkinliğini de artırıyor.