Ajet yolculara rezilliğin daniskasını yaşattı. Havalimanında protesto

Türk Hava Yolları’nın Anadolu Jet’i AJet ismi ile yeni bir havayolu şirketine çevirmesi ile başlayan sorunlar her geçen artarak devam ediyor. Sık sık uçuşların saatler boyu rötar yapması ya da direkt olarak uçuşları iptal etmesi ile gündeme gelen Ajet yine yolcuları mağdur etmesi ile gündem oldu.

Havayolu şirketlerinin talebi karşılamaması ile yolcuların yöneldiği Ajet bayram tatili süresince sık sık skandallar ile anıldı. Yolculara fazladan bilet satan Ajet bayram tatili yapmak isteyen vatandaşların zevkini kursağında bıraktı.

Ajet Havayolu’na ait uçuşun iptal edilmesinin ardından havayoluna isyan eden yolcular, yer sorumlularına tepki gösterdi. Uçuşun iptal edilmesi üzerine gösterilen tepkiler aynı zamanda yolcular tarafından kayıt altına alındı.