AJet’ten 45 uçak daha

Türkiye'nin en genç havayolu şirketi olan AJet, filosunu yenileme ve genişletme hedefi doğrultusunda ilerliyor.

ABD'de test uçuşları ve teknik kabul süreçleri tamamlanan TC-OHA tescilli yeni Boeing 737-8 MAX uçağı, 9 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

ABD’den kalkış yapan ve 12 saat 30 dakika süren uçuşun ardından İstanbul’a inen uçak, AJet ekipleri tarafından karşılandı.

Bu ay içinde TC-OHB ve TC-OHC tescillerine sahip iki yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha ABD’den Türkiye’ye getirilecek.

AJet, 2025-2027 yılları arasında toplam 45 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı planlıyor.