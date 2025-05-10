AJet'ten indirimli bilet kampanyası! Yüzde 40 oranında uygulanacak

Kaynak: AA
AJet'ten indirimli bilet kampanyası! Yüzde 40 oranında uygulanacak

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sağlayacak.

AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Anneler Günü'nü özel kampanyayla kutluyor. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak.

ggg.jpgŞirketin mobil uygulaması üzerinden alınacak Anneler Günü'ne özel indirimli biletler, 1 Eylül-31 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETANNE" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.

İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

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