AJet’ten şok kampanya: Yurt dışı biletler 9 euro’dan başlıyor!

Kaynak: AA
AJet’ten şok kampanya: Yurt dışı biletler 9 euro’dan başlıyor!

AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli, 9 avro ve dolardan başlayan indirimli bilet kampanyası duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin indirimli bilet kampanyasıyla yurt dışı seyahatleri, sonbahardan ilkbahara uzanan 7 aylık dönemde planlanabilecek.

Bugünden itibaren 19 Temmuz saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül 2025-29 Mart 2026'daki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.

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Kampanya kapsamında 9 avro ve dolar ile vergilerden oluşan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuk satışa sunuldu. İndirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ile çağrı merkezlerinden alınabilecek.

AJet, koltuk seçim ücretlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca bilet alırken koltuğunu seçmek isteyenler de yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

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Yurt dışında 34 ülkede 59 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanyayla sonbahar, kış ve ilkbahar seyahatlerini Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm-El Şeyh'ten St. Petersburg'a uzanan destinasyonlarda planlama fırsatı sunuyor.

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