AJet’ten tek seferde rötar rekoru

İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanı'nda AJet'in İstanbul-Rize uçuşunda meydana gelen bir dizi rötar, yolcular arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu. 11.00'da havalanması planlanan uçuş, teknik sorunlar ve sürekli değişen kalkış saatleri nedeniyle tam altı kez ertelendi.

Başlangıçta sabah saatlerinde yapılması öngörülen uçuş, önce 17.30'a, sonra 18.10, 18.30, 19.30 ve nihayet 22.00’ye kadar ertelendi. Yolcular, saatlerce süren bekleyişin ardından yaşanan teknik aksaklıklar ve sürekli değişen uçuş saatleri nedeniyle hava yolu yetkilileriyle tartışmalar yaşadı.

Bazı yolcular bu uzun bekleyişi cep telefonlarıyla kaydederken, diğerleri tepkilerini ıslık ve alkışlarla dile getirdi. Havalimanındaki gerilim artınca, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Uçuş nihayet saat 23.45'te gerçekleşti ve yolcular uzun bir bekleyişin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na ulaştı. Olayla ilgili AJet yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmazken, mağduriyet yaşayan yolcular tazminat talebinde bulunuyor.