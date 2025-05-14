AJet’ten yaz kampanyası! İndirimli biletler satışa çıktı

AJET, başlattığı yaz kampanyası ile yolcularına belirli sayıda koltukta 40 dolardan biletlerin satışa sunulduğunu açıkladı.

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli koltuk satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak AJet'in indirimli biletleri yolcular 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.