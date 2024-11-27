AJet'ten yurt dışı biletlerde indirim kampanyası

Kaynak: AA
AJet'ten yurt dışı biletlerde indirim kampanyası

AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirim, yurt dışı çıkışlarda 9 dolara, yurt dışı girişlerde ise 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

AJet yurt dışı çıkış ve yurt dışı giriş biletlerinde indirimli kampanya imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, yurt dışına çıkış biletlerini 9 dolar ve vergiler, Türkiye'ye geliş biletlerini ise 9 avro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya kapsamında 29 Kasım'a kadar satışa sunulacak 63 bin indirimli bilet, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

İndirimli "Basic" biletler, "AJet.com" adresi, AJet'in cep telefonu uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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